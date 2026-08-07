به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،مسئول اورژانس شهرستان زرین دشت گفت: سحرگاه امروز و در پی وقوع آتش سوزی یک منزل مسکونی در شهر حاجی آباد این شهرستان، نیرو‌های آتش نشانی و اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

عمار خادمی افزود: آتش نشانان با مهار و خاموش کردن آتش ، شرایط را برای امدادرسانی ایمن فراهم و کارشناسان اورژانس ضمن ارزیابی و انجام اقدامات درمانی اولیه، چهار مصدوم این حادثه را برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام موسی کاظم زرین دشت منتقل کردند.