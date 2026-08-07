برنامه «قرار آدینه» این هفته رادیو فرهنگ با نگاهی ویژه به جایگاه نماز جمعه در تقویت روحیه مؤمنانه و انسجام اجتماعی، به واکاوی مفهوم «انتظار واقعی» و وظایف منتظران در عصر حاضر می‌پردازد.

«قرار آدینه»؛ روایتی از ایمان، امید و همدلی از قاب رادیو فرهنگ

«قرار آدینه»؛ روایتی از ایمان، امید و همدلی از قاب رادیو فرهنگ

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «قرار آدینه» جمعه ۱۶ مردادماه ساعت ۱۱:۳۰، با هدف تبیین مؤلفه‌های ایمان، امید و همدلی، میزبان کارشناسان دینی و مذهبی است.

در بخش نخست این برنامه، حجت‌الاسلام محمدحسین کشوری درباره جایگاه و اهمیت نماز جمعه در زندگی فردی و اجتماعی مؤمنان به گفت‌و‌گو می‌نشیند.

همچنین حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا اسدی با بررسی مفهوم انتظار واقعی، به تبیین نشانه‌ها و وظایف یک منتظر حقیقی در عصر امروز می‌پردازد.

بررسی مضامین خطبه‌های نماز جمعه با حضور حجت‌الاسلام امینی، امام جمعه شهرستان پیشوا، گزارش میدانی از نماز جمعه تهران، پخش آیتم «خطبه‌های ماندگار» و طرح پرسش و مشارکت فعال مخاطبان از دیگر بخش‌های این برنامه است.

برنامه «قرار آدینه» به تهیه‌کنندگی و سردبیری محمدرضا حاج‌حیدری، نویسندگی محبوبه نجفعلی، گویندگی راضیه گردکاهد و هماهنگی سهیلا رضایی تقدیم شنوندگان می‌شود.