مالزی در نشست وزیران کشور‌های عربی و اسلامی در حمایت از قدس و اماکن مقدس، تداوم نقض حرمت مسجدالاقصی و گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور مالزی در نشست وزیران کشور‌های عربی و اسلامی در حمایت از قدس و اماکن مقدس، تداوم نقض حرمت مسجدالاقصی و گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد.

این نشست به میزبانی اردن و با هدف بررسی تشدید اقدامات رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی و هماهنگی مواضع کشور‌های عربی و اسلامی برگزار شد.

وزارت امور خارجه مالزی (ویسما پوترا) با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که قدس بخشی جدایی‌ناپذیر از سرزمین‌های اشغالی فلسطین است و هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت حقوقی، تاریخی، جمعیتی و مذهبی این شهر را قاطعانه رد می‌کند.

در این بیانیه آمده است: مالزی بار دیگر حمایت خود را از قیمومیت هاشمی بر اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در قدس اعلام و بر حمایت ثابت خود از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس مرز‌های چهارم ژوئن ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی تأکید کرد.

مالزی در این نشست با حضور داتوک دکتر احمد فیصل محمد، معاون دبیرکل امور چندجانبه وزارت امور خارجه، شرکت کرد.

شرکت‌کنندگان در این نشست درباره راهکار‌های حفظ جایگاه حقوقی و تاریخی شهر قدس، صیانت از اماکن مقدس اسلامی و مسیحی و تقویت تلاش‌های هماهنگ بین‌المللی برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار بر پایه راهکار تشکیل دو کشور گفت‌و‌گو کردند.

از جمله تصمیم‌های این نشست، ایجاد یک سکوی رسانه‌ای مشترک برای مستندسازی و افشای نقض‌های رژیم صهیونیستی علیه اماکن مقدس و نمازگزاران و همچنین اطلاع‌رسانی درباره پیامد‌های فاجعه‌بار این اقدامات بود.

شرکت‌کنندگان همچنین بر ضرورت بسیج هماهنگ جامعه بین‌المللی برای وادار کردن رژیم صهیونیستی، به عنوان قدرت اشغالگر، به توقف اقدامات تنش‌زا و غیرقانونی، پایان دادن به سیاست‌های مغایر با حقوق بین‌الملل و احترام به وضعیت تاریخی و حقوقی قدس و اماکن مقدس آن تأکید کردند.