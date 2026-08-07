به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، خبرنگار صداوسیما این بار به معرفی روستایی پرداخته که ۳۳ شهید گلگون کفن تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

چخماقلو، روایتی از روستایی که ۶ برابر میانگین کشوری شهید تقدیم انقلاب کرده است.

روستای چخماقلو، با تقدیم ۳۳ شهید، ۲۵ جانباز، ۲ آزاده و ۱۵۰ ایثارگر در دوران دفاع مقدس، از روستا‌های شاخص ایثارگری در کشور به شمار می‌رود.

این روستا با حدود هزار و ۲۰۰ نفر جمعیت، به ازای هر ۳۶ نفر یک شهید تقدیم کرده است؛ آماری که حدود ۶ برابر میانگین کشوری عنوان می‌شود.

در چخماقلو، بسیاری از اهالی با شهدا نسبت خانوادگی دارند؛ از مادرانی که روایت فرزندان شهیدشان را بازگو می‌کنند تا خانواده‌هایی که چند شهید تقدیم انقلاب کرده‌اند.

چخماقلو به دلیل تعداد بالای شهدای تقدیمی، در سفر رهبر شهید به استان به عنوان دارالشهدا نام گرفت روستایی که در بسیاری از خانه‌های آن، نام یک یا چند شهید با زندگی خانواده‌ها پیوند خورده است.