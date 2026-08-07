پخش زنده
امروز: -
پنج رشته از قنوات روستاهای بخش اشکنان شهرستان لامرد در جنوب فارس، بزودی لایروبی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد گفت: لایروبی و بهسازی رشته قنوات روستاهای لاورخشت، خشت، رکن آباد، پسبند و قسمت شرقی بخش اشکنان این شهرستان در راستای توسعه روستاها و با هدف افزایش بهرهوری منابع آب، پایداری تولید محصولات کشاورزی و رفع بخشی از مشکلات کشاورزان منطقه با مشارکت قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی آغاز می شود.
سرهنگ گله داریان افزود: سالهای گذشته به همت مردم، کشاورزان و مسئولان محلی اقدامات ارزشمندی برای انتقال آب به زمینهای کشاورزی انجام شد.
شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.