به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد گفت: لایروبی و بهسازی رشته قنوات روستا‌های لاورخشت، خشت، رکن آباد، پسبند و قسمت شرقی بخش اشکنان این شهرستان در راستای توسعه روستا‌ها و با هدف افزایش بهره‌وری منابع آب، پایداری تولید محصولات کشاورزی و رفع بخشی از مشکلات کشاورزان منطقه با مشارکت قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی آغاز می شود.

سرهنگ گله داریان افزود: سال‌های گذشته به همت مردم، کشاورزان و مسئولان محلی اقدامات ارزشمندی برای انتقال آب به زمین‌های کشاورزی انجام شد.

شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.