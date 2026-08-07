به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و در ساعت های بعد از ظهر احتمال وقوع رگبار پراکنده باران در ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات شرقی دور از انتظار نیست.

مجتبی حمزه نژاد افزود: با توجه به افزایش رطوبت نسبی، شرایط بارشی عصرگاهی ارتفاعات استان در بعدازظهر یکشنبه تقویت خواهد شد.

وی گفت: با توجه به وزش باد جنوب شرقی بر روی دریای عمان، دریا در این مناطق کمی مواج و در سایر مناطق استان، نسبتا آرام پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: شنبه تا دوشنبه نیز دریا با وزش باد جنوب شرقی کمی مواج خواهد بود که توصیه می‌شود رفت و آمد شناور‌های سبک و صیادی در این مدت با احتیاط بیشتری صورت گیرد.

وی گفت: با توجه به تشدید باد‌های ۱۲۰ روزه در جنوب شرق کشور، وزش شمال شرقی و وقوع گردوخاک در برخی ساعت ها، در نقاطی از شرق استان محتمل است.

وی گفت: تا روز شنبه هوای نسبتا گرم در استان ماندگار خواهد بود و از روز یکشنبه با افزایش رطوبت نسبی، کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.

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حمزه نژاد توصیه کرد از رفت و آمدهای غیر ضرور و قرارگیری در معرض نور مستقیم خورشید در ساعت های گرم روز خودداری شود. همچنین تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها و دامداری‌ها و صرفه جویی در مصرف آب و برق مورد توجه قرار گیرد.