جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، با بیان اینکه بازار ایران و هند بستر مناسب برای مبادلات تجاری است، بر توسعه همکاری‌های ایران و هند برای افزایش سهم تجارت تاکید کرد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدصادق مفتح در دیدار با راجش آگاروال معاون وزیر بازرگانی هند افزود: بازار هند بستر مناسبی برای محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، برق و ساختمان است برگزاری رویداد‌های اختصاصی در هند، تأثیرگذار خواهد بود.

وی به برگزاری چهار نمایشگاه اختصاصی ایران در هند پرداخت و گفت: برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی ایران در چهار شهر برتر هند، از جمله دهلی، بمبئی، حیدرآباد و چنای، می‌تواند در افزایش حجم صادرات ایران و متنوع‌سازی محصولات صادراتی ایران به هند نقش سازنده‌ای ایفا کند.

جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، بر اخذ مجوز یا توافق دولت هند جهت راه‌اندازی خط هوایی بین مشهد و حیدرآباد و بالعکس توسط ایرلاین‌های ایرانی نیز تاکید کرد و گفت: تاکنون پرواز‌های خطوط ایرانی به مقصد هند فقط به مقاصد دهلی و بمبئی بوده است و به هیچ‌یک از شهر‌های هند، خط پروازی از مبدأ ایران وجود نداشته است.

مفتح افزود: برقراری خط مستقیم فی‌مابین مشهد و حیدرآباد می‌تواند به جذب توریست زیارتی از مبدأ حیدرآباد به مقصد مشهد کمک کرده و در برقراری ارتباط تجاری بین تجار استان‌های شمال شرقی ایران، شامل خراسان شمالی، خراسان مرکزی و خراسان جنوبی، با حیدرآباد نقش بسزایی ایفا نماید و بستر توسعه مبادلات تجاری را افزایش یابد.

به گفته وی، راه‌اندازی این خط پروازی می‌تواند به جذب توریسم زیارتی و افزایش تبادلات تجاری فی‌مابین دو کشور منجر شده و ارتباطات و مبادلات تجاری فی‌مابین استان تلانگانا، به مرکزیت حیدرآباد، که هاب بزرگ فناوری اطلاعات، دارو و تجهیزات پزشکی می‌باشد، و سه استان شمال شرقی ایران را فعال‌تر کند.

جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، برنامه ریزی در اخذ مجوز یا توافق دولت هند جهت راه‌اندازی خط هوایی بین مشهد و حیدرآباد و بالعکس توسط ایرلاین‌های ایرانی را پیشنهاد داد.





کارگروه مشترک تجاری ایران و هند احیا شود

جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، بر احیای کارگروه مشترک تجاری ایران و هند در راستای توسعه مناسبات تجاری بین دو کشور تاکید کرد.





محمدصادق مفتح همچنین در دیدار با آماردیپ سینگ بهاتیا معاون وزیر صنعت هند افزود: این کارگروه تا سال ۱۳۹۴ سه دوره برگزار شده و در توسعه تجارت فی‌مابین دو کشور نقش بسیار سازنده‌ای ایفا کرده است؛ متأسفانه از سال ۱۳۹۴ به این سو، بنا به دلایل سیاسی و تحریم‌ها غیرفعال شد.

وی ادامه داد: این کارگروه بر عهده معاونین بازرگانی و صمت دو کشور خواهد بود که فعال‌سازی مجدد آن می‌تواند نقش بسزایی در رفع مشکلات و موانع بر سر راه تبادلات تجاری دو کشور ایفا کند.

مفتح بر متنوع‌سازی خدمات ارائه‌شده توسط یوکوبانک هند به تجار ایرانی تاکید کرد و گفت: فعال‌سازی این بانک که می‌تواند نقش سازنده‌ای در توسعه روابط تجاری دو کشور و افزایش سهم صادرات ایران به هند ایفا نماید.

وی پیشنهاد کرد: خدمات بانکی یوکوبانک به تجار ایرانی در بخش‌های صنعت، معدن، برق، ساختمان و خدمات با روپیه هند نیز تسری یابد.

جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، همچنین به برقراری خط منظم و مستمر کشتیرانی بین بنادر هند و بندر چابهار اشاره کرد و گفت:برقراری این خط کشتیرانی به‌صورت مستمر و منظم، نقش بسیار کلیدی در توسعه بندر چابهار و همچنین ایجاد بستر لازم جهت رشد سرمایه‌گذاری در چابهار فراهم می‌کند.

مفتح افزود: تاکنون خط منظم بین بندر چابهار و بنادر هند وجود نداشته است. تنها خط موجود، خط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که آن خط نیز منظم نبوده و به فراخور تکمیل بار، اقدام به حمل کالا می‌کند؛ لذا برقراری خط منظم هفتگی یا دو هفته یک‌بار می‌تواند به توسعه بندر و جذب سرمایه‌گذار کمک کند.