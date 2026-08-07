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بیش از هزار نفر در شهر بهمن شهرستان آباده از خدمات رایگان پزشکی بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر آباده گفت: کاروان سلامت جمعیت هلالاحمر این شهرستان به هزار و ۹۳ نفر از اهالی این شهر خدمات درمانی و سلامت محور ارائه کردند.
علی سعادتمند افزود: در این مراسم خدماتی از جمله اندازهگیری فشارخون و قندخون، معاینه رایگان پزشکان عمومی و متخصص داخلی، توزیع رایگان دارو و ارائه مشاورههای درمانی به شهروندان انجام شد.
رئیس شعبه جمعیت هلال احمر آباده گفت: همچنین با هدف ایجاد فضایی مناسب برای خانوادهها، فضای دوستدار کودک راهاندازی شد تا کودکان در محیطی ایمن و متناسب با گروه سنی خود از برنامههای آموزشی و سرگرمی بهرهمند شوند.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.