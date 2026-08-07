فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: در چهار ماهه امسال، فوتی‌های تصادفات جاده‌ای استان ۶ درصد کاهش یافت، اما جان‌باختگان تصادفات درون‌شهری با افزایش ۶۷ درصدی مواجه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار سعید مطهری‌زاده در نشست خبری با خبرنگاران گفت: تخطی از سرعت مطمئنه و خواب آلودگی رانندگان از مهم‌ترین عوامل وقوع تصادفات است و در این مدت افزایش واژگونی خودرو‌ها و انحراف به چپ نیز مشاهده شده است.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی ادامه داد: بیشترین تصادفات در بازه زمانی ساعت ۱۶ تا ۲۰ رخ داده است.

مطهری زاده با اشاره به عملکرد پلیس فتا گفت: در چهار ماه نخست امسال، ۱۶ میلیارد تومان از وجوه کلاهبرداری‌های سایبری به مالباختگان بازگردانده شده و شهروندان می‌توانند از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ با پلیس فتا در ارتباط باشند.

وی با اشاره به افزایش نزاع‌های دسته‌جمعی در استان بیان کرد: بخشی از این درگیری‌ها ناشی از مشکلات اقتصادی، معیشتی و اختلافات مرتبط با کم‌آبی در فصل کشاورزی است.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی افزود: در یکی از نزاع‌های سنگین، ۱۱ نفر دستگیر شدند و پلیس با اجرای گشت‌های مستمر، تأمین امنیت تفرجگاه‌ها و پارک‌ها را در دستور کار دارد.

مطهری‌زاده خاطرنشان کرد: در چهار ماه نخست امسال ۷۱۴ نفر از اراذل، اوباش، مزاحمان نوامیس و مخلان نظم عمومی دستگیر و ۴۶۰ دستگاه خودرو و ۳۷۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف شد.

وی گفت: بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۲، تمامی مشمولان غایب و غیرغایب دارای چهار فرزند و همچنین مشمولان دارای سه فرزند و بیش از ۴۱ سال سن از خدمت سربازی معاف هستند و این مصوبه تا سال ۱۴۰۷ تمدید شده است