به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در آیین قدردانی از خبرنگاران شهرستان بابل با اشاره به اهمیت روزافزون اطلاع‌رسانی در دنیای امروز، از فعال بودن بیش از هزار خبرنگار در ظرفیت‌های رسانه‌ای استان خبر داد.

محمدی، با تأکید بر جایگاه مهم رسانه‌ها در هدایت افکار عمومی گفت، خبر و اطلاع‌رسانی از ارکان اصلی زندگی اجتماعی است و با گسترش فناوری‌های ارتباطی، نقش رسانه‌ها در افزایش آگاهی جامعه بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.



وی با ارائه آماری از وضعیت رسانه‌ای استان افزود: در حال حاضر ۱۹ روزنامه، ۴۴ هفته‌نامه، ۲۴۰ پایگاه خبری و در مجموع ۶۶۳ رسانه دارای مجوز در مازندران فعالیت می‌کنند و بیش از هزار خبرنگار در این مجموعه رسانه‌ای مشغول به کار هستند.



محمدی با اشاره به چالش‌های سال گذشته و مواجهه با پدیده جنگ شناختی تأکید کرد: در چنین شرایطی، تولید خبر صحیح و روایت دقیق واقعیت‌ها اهمیتی دوچندان یافته است.



وی افزود: همزمان با جنگ ۱۲ روزه، خبرنگاران استان بیش از ۳۰۰ محتوای خبری اختصاصی تولید کردند که نشان‌دهنده حضور مؤثر فعالان رسانه‌ای در میدان اطلاع‌رسانی و وابسته نبودن به بازنشر ساده اخبار است.



در ادامه این مراسم، امام جمعه بابل، با تأکید بر نقش راهبردی رسانه‌ها در مقابله با توطئه‌های دشمن، خبرنگاران را مسئول اصلی تشخیص اخبار صحیح و قابل اعتماد دانست.



حجت‌الاسلام حسن روحانی درباره مقابله با جنگ رسانه‌ای گفت: دشمنان با انتشار اخبار نادرست و فضاسازی‌های هدفمند به دنبال ایجاد ناامیدی در جامعه هستند؛ در چنین شرایطی، خبرنگاران با انجام “جهاد تبیین”، روشنگری و امیدآفرینی، نقشی تعیین‌کننده در خنثی‌سازی این توطئه‌ها دارند.



امام جمعه بابل همچنین با اشاره به رسالت حرفه‌ای اصحاب رسانه افزود خبرنگار نماینده افکار عمومی است و با رصد عملکرد مسئولان و بیان واقعیت‌ها همراه با نقد منصفانه، می‌تواند در شناسایی نقاط قوت و اصلاح روندها، چراغ راه مدیران باشد.

مصطفی میرتبار، فرماندار شهرستان بابل نیز در این مراسم با یادآوری مجاهدت‌های شهید محمود صارمی، بر اهمیت اخلاق حرفه‌ای در خبرنگاری تأکید کرد.