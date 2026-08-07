به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کارشناس هواشناسی استان گفت: طبق گزارش‌های دریافتی، افزایش ابر، وزش باد‌های شدید و تندباد‌های لحظه‌ای از جمله ویژگی‌های بارز این سامانه خواهد بود.

قطره افزود: همچنین احتمال خیزش گرد و خاک در مناطق کم‌ارتفاع و وزش باد‌های شدید پیش‌بینی می‌شود. با توجه به الگوی حرکت سامانه، در ساعات بعد از ظهر، احتمال بارش رگباری باران و وقوع رعد و برق به‌ویژه در مناطق مرتفع و نواحی شمال‌غرب استان انتظار می‌رود.

وی با هشدار نسبت به احتمال وقوع مخاطرات ناشی از تندباد‌ها و رعد و برق، از شهروندان و به‌ویژه ساکنان مناطق کوهستانی و مسافران درخواست می‌کنند تا در تردد در ارتفاعات احتیاط لازم را به عمل آورده و از تجهیزات ایمنی استفاده کنند.