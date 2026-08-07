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مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه بقا و سودآوری آینده مبارکه در گرو بازنگری راهبردی است، محورهای ششگانه توسعه این گروه صنعتی را تشریح کرد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید زرندی در تشریح این موضوع گفت: توسعه سبد فولادهای ویژه و پیشرفته با تمرکز بر مناطق ساحل همچنین تمرکز بر تولید سبد محصولات ویژه و توسعه ظرفیتهای جدید در مناطق ساحلی کشور، با هدف تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی یکی از محورهای شش گانه این گروه صنعتی است.
وی ادامه داد: تعالی عملیات و تولید سبز با توسعه نوآوری و فناوری هوشمند همچنین دستیابی به تعالی عملیاتی و گذار به صنعت سبز از مسیر نوآوری، دیجیتالیسازی و بهکارگیری فناوریهای هوشمند نیز محور دیگر توسعه این گروه صنعتی است.
زرندی، به توسعه دانش و فناوری فرآیندهای صنعت فولاد همچنین تلاش برای ارتقای دانش فنی و توسعه تکنولوژیهای کلیدی در فرآیندهای زنجیره تولید فولاد نیز اشاره کرد.
وی توسعه سرمایهگذاریهای بینالمللی، گسترش بازارهای صادراتی و ارتقای جایگاه جهانی فولاد مبارکه همچنین متنوعسازی و توسعه کسب و کارهای جدید و متنوعسازی پرتفوی سرمایهگذاری و ورود هوشمندانه به حوزههای نوین اقتصادی را از دیگر محورهای توسعه این گروه صنعتی نام برد.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، ارتقای نظام حکمرانی، چابکی و همافزایی در گروه، تعالی نظام حکمرانی شرکتی، افزایش چابکی سازمانی و هماهنگی بیشتر میان شرکتهای زیرمجموعه گروه را به عنوان اخرین محور توسعه این صنعت برشمرد.