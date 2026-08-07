به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرپرست بازرسی و نظارت اتاق اصناف قم گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۴ هزار مورد بازرسی از واحد‌های صنفی استان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

علی یوسفی افزود: بازرسان اتاق اصناف با حضور میدانی در سطح شهر و رسیدگی به گزارش‌های مردمی، روند اجرای قانون نظام صنفی و نظارت بر بازار را دنبال می‌کنند.

وی ادامه داد: در هفته گذشته ۵۷۳ مورد بازرسی در شهر‌های جعفریه، سلفچگان، قنوات و طایقان انجام شد که طی آن ۲۶۹ واحد صنفی فاقد پروانه کسب شناسایی و برای آنها اخطار ماده ۲۷ صادر شد و ۳۰ واحد نیز پس از طی مراحل قانونی پلمب شدند.

یوسفی گفت: همچنین ۱۷۹ گزارش مردمی ثبت‌شده در سامانه سیمبا بررسی و ۸۴ واحد صنفی دارای بدهی حق عضویت اتحادیه و عوارض شهرداری برای پیگیری و تسویه بدهی به مراجع مربوط معرفی شدند.

سرپرست بازرسی و نظارت اتاق اصناف قم با اشاره به تشدید نظارت بر نانوایی‌ها افزود: در قالب ۱۷ گشت مشترک با پلیس اماکن، پلیس امنیت اقتصادی و اتحادیه نانوایان، ۵۴ نانوایی مورد بازرسی قرار گرفت که ۱۵ واحد پلمب و برای ۳۹ واحد دیگر نیز اخطار پلمب صادر و پرونده آنها به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

وی همچنین تسویه به‌موقع مطالبات فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالا‌های کالابرگی را ضروری دانست و گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این فروشگاه‌هاست و در برخی موارد می‌تواند زمینه بروز تخلفاتی مانند گران‌فروشی یا خودداری از عرضه کالا‌های مشمول کالابرگ را فراهم کند.

یوسفی وضعیت بازار قم را نسبت به تیرماه همراه با آرامش و ثبات نسبی ارزیابی کرد و گفت: در کالا‌های اساسی نوسان قابل توجهی مشاهده نشده است، هرچند قیمت برخی کالا‌های شوینده و بهداشتی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: تأمین و عرضه کالا‌های اساسی به‌صورت مستمر از سوی بازرسان اتاق اصناف رصد می‌شود و برخورد با تخلفات صنفی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان با جدیت ادامه دارد.