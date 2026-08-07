وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در جریان سفر به عراق با نعیم العبودی، رئیس بیت‌الحکمه عراق، دیدار و درباره راهکار‌های توسعه همکاری‌های علمی، دانشگاهی، پژوهشی و فرهنگی میان دو کشور گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بیت‌الحکمه عراق که از مهم‌ترین مراکز علمی، پژوهشی و اندیشه‌ورزی این کشور و وابسته به نخست‌وزیری است و با الهام از «بیت‌الحکمه» تاریخی بغداد فعالیت می‌کند، نقش مهمی در انجام پژوهش‌های راهبردی، مطالعات علوم انسانی و برگزاری نشست‌های علمی و فرهنگی ایفا می‌کند.

نعیم العبودی با استقبال از حسبن سیمایی، وزیر علوم ایران، بر اهتمام بیت‌الحکمه به گسترش همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و توسعه تبادل تجربیات علمی، انتشار مشترک آثار پژوهشی، برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی و بهره‌گیری از ظرفیت پژوهشگران دو کشور را از محور‌های مهم همکاری‌های آینده برشمرد.

سیمایی وزیر علوم نیز با قدردانی از میزبانی و استقبال گرم مسئولان عراقی، نقش بیت‌الحکمه را در تقویت ارتباطات علمی و فرهنگی میان ایران و عراق ارزشمند توصیف کرد و گفت: برگزاری برنامه‌ها و فعالیت‌های مشترک علمی و فرهنگی در سال‌های گذشته، فرصت مناسبی برای تعامل استادان، پژوهشگران و اندیشمندان دو کشور و تبادل دیدگاه‌ها در حوزه‌های مختلف علمی و پژوهشی فراهم کرده است.

در پایان این دیدار، دو طرف بر تداوم ارتباطات، گسترش همکاری میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و اندیشکده‌های ایران و عراق و برنامه‌ریزی برای اجرای فعالیت‌های مشترک علمی و فرهنگی با هدف مواجهه با چالش‌های فکری، فرهنگی و علمی منطقه تأکید کردند