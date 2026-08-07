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مردم لرستان در یکصدوپنجاهونهمین شب از تجمعات شبانه یک بار دیگر اعلام کردند تا پای جان برای دفاع از اسلام و ایران و ایستادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مردم انقلابی و همیشه در صحنه لرستان در یکصدوپنجاهونهمین شب از تجمعات شبانه نشان دادند هر تهدیدی را با اتحاد و یکپارچگی به فرصتی برای نمایش عظمت ایران و اسلام تبدیل میکنند.
مردم این دیار بر این باورند که قدرت حقیقی از کف خیابانها و میدانها میجوشد و هیچ ابرقدرتی یارای مقابله با این موج عظیم ایمان و غیرت را ندارد.