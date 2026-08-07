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همایش بینالمللی «منشور کوروش بزرگ و تحول حقوق بشر مدرن» با مشارکت سفارت جمهوری تاجیکستان در مالزی و مؤسسه مطالعات پیشرفته اسلامی مالزی (IAIS) در کوالالامپور برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، ولیالله محمدی نصرآبادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی، به عنوان سخنران ویژه، دیدگاههای خود را درباره منشور کوروش و جایگاه آن در اندیشه حقوق بشر بیان کرد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه منشور کوروش تنها گزارشی از فتح بابل نیست، بلکه بیانیهای درباره اصول حکمرانی است، گفت: احترام به باورهای دینی، بازسازی اماکن مقدس، آزادی انجام مناسک مذهبی، خویشتنداری پس از پیروزی، بازگرداندن آوارگان به سرزمین خود و پذیرش تنوع فرهنگی از مهمترین اصولی است که در این سند تاریخی مورد تأکید قرار گرفته است.
محمدی نصرآبادی افزود: بسیاری از پژوهشگران و شماری از انتشارات سازمان ملل متحد، منشور کوروش را از نخستین اسناد مکتوب مرتبط با حقوق بشر و احترام به تنوع فرهنگی و دینی دانستهاند.
وی با اشاره به نقش تمدن ایران در شکلگیری اندیشههای انسانی، تأکید کرد: ایران پس از ظهور اسلام نیز سهم بزرگی در پیشرفت تمدن بشری در حوزههایی همچون فقه، حدیث، فلسفه، پزشکی، ریاضیات و ادبیات داشته است.
سفیر ایران همچنین با انتقاد از سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، حملات نظامی آمریکا علیه ایران را اقدامی برخلاف حقوق بینالملل دانست و با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، فلسطین و لبنان، خواستار تعهد دوباره جامعه جهانی به صلح، عدالت، احترام به حاکمیت کشورها و حفظ جان انسانهای بیگناه شد.
وی با قدردانی از حمایتهای دولت و ملت مالزی، بر اهمیت بهرهگیری از میراث تمدنی ایران برای تقویت گفتوگو، همزیستی مسالمتآمیز و حکمرانی انسانی تأکید کرد.
دکتر نورالعین نورمن از مؤسسه بینالمللی اندیشه و تمدن اسلامی در مقالهای با عنوان «تاریخ کوروش بزرگ و خدمات او»، تاریخ ایران باستان را الگویی برای حکمرانی مبتنی بر عدالت، مسئولیت اخلاقی و احترام به ادیان توصیف کرد.
سپس پروفسور سید فرید العطاس، بنیانگذار و مدیر مرکز Asia West East Center، در سخنرانی خود با موضوع «تأثیر استوانه کوروش در شکلگیری و توسعه حقوق بشر مدرن»، عدالت را ارزشی جهانشمول دانست و تأکید کرد که میراث کوروش و سنت اسلامی هر دو بر مسئولیت اخلاقی قدرت، حمایت از حقوق انسانها و احترام به تنوع دینی استوار هستند.
شرفالدین آشوروف، رئیس مؤسسه بانکداری و مالی اسلامی دانشگاه بینالمللی اسلامی مالزی نیز در مقاله «میراث کوروش بزرگ در آسیای مرکزی؛ چشماندازهای تاریخی و فرهنگی از تاجیکستان»، کوروش را پایهگذار الگویی از همگرایی اقتصادی، آزادی مذهبی، توسعه زیرساختی و تمرکززدایی اداری معرفی کرد و این میراث را الهامبخش همکاریهای منطقهای و توسعه پایدار دانست.
مازلی مالک، مدیرکل مؤسسه مطالعات پیشرفته اسلامی مالزی، نیز در سخنان خود با تأکید بر اینکه حقوق بشر تنها به سنت مدرن غرب محدود نمیشود، میراث کوروش را در کنار آموزههای اسلامی نمونهای از احترام به کرامت انسانی و تنوع فرهنگی دانست. وی بر ضرورت شکلگیری «عدالت معرفتی» و به رسمیت شناختن سهم تمدنهای اسلامی، ایرانی، مالایی، کنفوسیوسی و آفریقایی در اندیشه بشری تأکید کرد.
اردشیر قادری، سفیر تاجیکستان در مالزی، نیز منشور کوروش را یکی از کهنترین اسناد مرتبط با حقوق بشر توصیف کرد و گفت مفاهیمی همچون آزادی دین، برابری اقوام، مخالفت با بردهداری و احترام به کرامت انسان، قرنها پیش از اسناد حقوق بشری غرب در تمدن ایرانی مطرح شده بود.
شرکتکنندگان در پایان بر این نکته تأکید کردند که جهان امروز برای دستیابی به صلح و توسعه پایدار، بیش از هر زمان دیگری به ارزشهایی همچون عدالت، تساهل، حکمرانی شایسته، احترام به تنوع فرهنگی و بهرهگیری مسئولانه از فناوریهای نوین، از جمله هوش مصنوعی، نیازمند است؛ ارزشهایی که به اعتقاد آنان در میراث تمدنی ایران و آموزههای اسلامی جایگاهی برجسته دارد.