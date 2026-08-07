پخش زنده
امروز: -
حدود دویست کیلوگرم گوشت غیر بهداشتی در یکی از فروشگاههای شهرستان لنجان اصفهان کشف و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر توزیع و نگهداری گوشت غیربهداشتی در یکی از فروشگاههای سطح شهرستان لنجان، موضوع در دستور کار بازرسان قرار گرفت.
عباس کرمی افزود: در این بازرسی، یک دستگاه یخچال نگهداری گوشت در زیرزمین فروشگاه شناسایی شد که حاوی مقدار حدود دویست کیلوگرم گوشت بدون هویت، فاقد مشخصات بهداشتی و مجوزهای لازم بود.
کرمی در ادامه افزود: بر اساس این گزارش، با دستور دادستان شهرستان ، اقدامات قانونی لازم از جمله نمونهبرداری از محموله کشفشده توسط کارشناسان اداره دامپزشکی در دستور کار قرارگرفت و پرونده پس از طی مراحل قانونی و بررسیهای تکمیلی به مراجع ذیصلاح ارجاع داده خواهدشد.
اتاق اصناف شهرستان لنجان تأکید کرد: صیانت از سلامت عمومی شهروندان و برخورد با عرضهکنندگان کالاهای غیربهداشتی، فاقد هویت و خارج از شبکه مجاز توزیع، با جدیت دنبال میشود.
شهروندان میتوانند گزارشهای خود در خصوص تخلفات صنفی و بهداشتی را از طریق واحد بازرسی اتاق اصناف شهرستان لنجان اعلام کنند.