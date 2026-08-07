مدیر کل اموزش و پرورش در سفر به بافت گفت:فعالیت ۲۸۲ مدرسه شبانه‌روزی در استان کرمان، زمینه ساز تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای تحصیل دانش آموزان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،فرحبخش با تأکید بر اهمیت مدارس شبانه‌روزی در فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل دانش‌آموزان مناطق روستایی، عشایری و کم‌برخوردار اعلام کرد: این مدارس شبانه‌روزی در استان کرمان به دانش‌آموزان، خدمات آموزشی، تربیتی و رفاهی ارائه می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه این مدارس نقش مهمی در کاهش فاصله آموزشی و تحقق عدالت تربیتی دارند، افزود: از مجموع مدارس شبانه‌روزی استان، ۸۷ مدرسه به دوره متوسطه اول اختصاص دارد که شامل ۴۲ مدرسه پسرانه و ۴۵ مدرسه دخترانه است؛ در دوره متوسطه دوم نظری نیز ۹۹ مدرسه شبانه‌روزی فعال است که ۴۵ مدرسه پسرانه و ۵۴ مدرسه دخترانه را شامل می‌شود.

وی همچنین با اشاره به توسعه آموزش‌های مهارتی در استان گفت: در شاخه هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای، ۵۷ مدرسه شبانه‌روزی شامل ۳۶ هنرستان پسرانه و ۲۱ هنرستان دخترانه فعالیت دارند و در شاخه هنرستان‌های کاردانش نیز ۳۹ مدرسه شبانه‌روزی شامل ۲۱ مدرسه پسرانه و ۱۸ مدرسه دخترانه به دانش‌آموزان خدمات ارائه می‌کنند.

فرح‌بخش خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی، بهبود امکانات خوابگاهی، تأمین تجهیزات مورد نیاز و ایجاد محیطی ایمن و بانشاط برای دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی از مهم‌ترین اولویت‌های آموزش و پرورش استان است و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه رشد و شکوفایی هرچه بیشتر دانش‌آموزان را فراهم کنیم.