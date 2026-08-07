مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه گفت: تابستان امسال ۳۶۰ کارگاه علمی و آموزشی برای غنی‌سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان در استان راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه با بیان اینکه ۳۶۰ کارگاه و کلاس متنوع تابستانی همچون سفالگری، نقاشی، قصه‌گویی با هدف کشف و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان در حال برگزاری است افزود: ۳۸ مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در سراسر استان فعال و مشغول اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری هستند.

ماشاالله پروین با اشاره به استقبال خوب خانواده‌ها از برنامه‌های کانون افزود: در تابستان امسال بیش از ۱۰ هزار عضو جدید به مجموع اعضای کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه اضافه شده‌اند.