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مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه گفت: تابستان امسال ۳۶۰ کارگاه علمی و آموزشی برای غنیسازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان در استان راهاندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه با بیان اینکه ۳۶۰ کارگاه و کلاس متنوع تابستانی همچون سفالگری، نقاشی، قصهگویی با هدف کشف و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان در حال برگزاری است افزود: ۳۸ مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در سراسر استان فعال و مشغول اجرای برنامههای فرهنگی و هنری هستند.
ماشاالله پروین با اشاره به استقبال خوب خانوادهها از برنامههای کانون افزود: در تابستان امسال بیش از ۱۰ هزار عضو جدید به مجموع اعضای کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه اضافه شدهاند.