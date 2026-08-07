پخش زنده
امروز: -
دبیر کل نهاد کتابخانههای عمومی کشور گفت: آکادمی ترویج خواندن که در کتابخانه شهید باهنر تهران فعالیت میکند به نوجوانان تولید محتوا آموزش میدهد.
خانم آزاده نظربلند در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: این آکادمی در قالب یک بولتن آموزشی فعالیت میکند و ما در حال شناسایی نوجوانان مستعدی هستیم که کتابخوان هستند.
وی گفت: تولید متن، گرافیک و سایرکارهایی که در شبکههای اجتماعی مفید است در این آکادمی آموزش داده میشود.
دبیر کل نهاد کتابخانههای عمومی کشور گفت: ما تا پایان این مسیر با نوجوانان خواهیم ماند و به آنها در امر تولید محتوا کمک میکنیم.
نهاد عمومی کتابخانههای کشور در ماههای گذشته پویشهای مختلفی از جمله پویش «باید ایستاد» را به یاد رهبر شهید برگزار کرد.