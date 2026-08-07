به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان و در جریان بیستمین سفر شهرستانی وی در سال ۱۴۰۵، کلنگ احداث مجتمع آموزشی-رفاهی خیّرساز فرهنگیان در شهرستان بافت با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان به زمین زده شد.

این مجتمع در زمینی به مساحت ۶ هزار و ۶۰۰ مترمربع و با زیربنای ۱۴۰۰ مترمربع به همت خیّر نیک اندیش رضا میرشکاری و با مشارکت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان ساخته می شود.