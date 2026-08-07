پخش زنده
امروز: -
قرارهای شبانه به خونخواهی رهبر شهید همچنان با حضور پرشور و خودجوش مردم استان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، ملت مبعوث، نیاز کشور و خطر دشمن را بهدرستی تشخیص دادهاند و تاکید میکنند که با امر رهبر خود همچنان در سنگر خیابان خواهند ماند.
دیشب خیابانهای شهرهای استان هم صحنه حماسه حضور مردمی بود که ۱۵۹ شب، زیر پرچم مقدس ایران به خونخواهی رهبر شهیدشان و همه شهدای جنگ تحمیلی سوم، آمده بودند؛ مردمی که ثابت کردند مقاومت در برابر زورگویی، بهترین راه عقب راندن ابرقدرتهای دروغین است.