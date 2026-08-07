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هفته هشتم مسابقات جمعههای والیبالی بانوان امروز با برگزاری چهار دیدار در سالن والیبال مجموعه المپیک کیش برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: هفته هشتم مسابقات جمعههای والیبالی بانوان امروز از ساعت ۱۵:۳۰ با دیدار تیم های والیبال خلیج فارس و اتو سرویس آرش آغاز می شود.
تیم های تدبیر ایمن حافظ با مونا کیش در ساعت ۱۶:۳۰ برگزار می شود.
دیدار ردهبندی بین تیم های بازنده دیدار اول با بازنده دیدار دوم ساعت ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.
برنده دیدار اول با برنده دیدار دوم نیز برای دیدار نهایی ساعت ۱۸:۳۰ مقابل یکدیگر قرار می گیرند.
دیدارهای اول، دوم و ردهبندی در دو مسابقه از سه مسابقه برگزار میشود و دیدار نهایی درقالب سه مسابقه از پنج مسابقه برگزار خواهد شد تا قهرمان هفته هشتم جمعههای والیبالی بانوان مشخص شود.