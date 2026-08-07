به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، سرهنگ آلن ری کو، رئیس اداره اطلاع‌رسانی پلیس ملی فیلیپین، گفت: در پی وقوع رانش زمین و ریزش سنگ در منطقه رودریگز استان ریزال، یک مرد ۲۰ ساله و یک زن ۲۲ ساله جان خود را از دست دادند.

وی افزود: یک مرد ۴۵ ساله در شهر لونا در استان لا یونیون و مردی ۵۴ ساله نیز در شهر آلامینوس استان پانگاسینان بر اثر غرق‌شدگی جان باختند.

به گفته این مقام پلیس، در حادثه‌ای دیگر، رانش زمین در شهر لا ترینیداد استان بنگوئت یک غذاخوری را زیر گل و لای مدفون کرد که در نتیجه آن دو آشپز ۳۱ و ۶۶ ساله جان خود را از دست دادند.

پلیس ملی فیلیپین اعلام کرد روند بررسی و تأیید نهایی آمار قربانیان همچنان ادامه دارد.

سرهنگ کو همچنین از استقرار ۸۷۷ نیروی پلیس برای امدادرسانی در مناطق آسیب‌دیده خبر داد و گفت بیش از ۱۰ هزار نیروی دیگر نیز در حالت آماده‌باش قرار دارند.

بر اساس اعلام پلیس، حدود سه هزار و ۱۲ نفر نیز در ۵۵ مرکز اسکان موقت در مناطق تحت تأثیر این سامانه جوی اسکان داده شده‌اند.