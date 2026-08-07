به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار چرام در جلسه کمیته برنامه‌ریزی این شهرستان افزود: علاوه بر این ۱۲۷ میلیارد تومان اعتبار نیز از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های نفتی برای چرام مصوب شده است که پیگیری برای جذب و تخصیص کامل آن از طریق دستگاه‌های اجرایی استانی، در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.

وی اضافه کرد: با توجه به محدودیت منابع، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام که از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردارند، در اولویت توزیع اعتبارات قرار دارند تا منابع موجود با بیشترین اثربخشی هزینه شود.

وی بر توسعه متوازن در حوزه‌های آب، کشاورزی، صنعت، گردشگری، خدمات، ورزش و فرهنگ تأکید کرد و یادآور شد: هیچ دستگاهی جدا از مجموعه مدیریت شهرستان نیست و پیشرفت هر بخش، دستاورد کل شهرستان محسوب می‌شود.

وفایی‌مقدم در ادامه به تشریح طرح‌های کلیدی پرداخت و افزود: تکمیل طرح بیمارستان چرام، تصفیه‌خانه، اصلاح ورودی و خروجی شهر و ارتقای شبکه راه‌های مواصلاتی در دست اجراست.