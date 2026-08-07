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معاون نظارت و بازرسی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت کردستان از صدور بیش از ۱۹۱ میلیارد ریال جریمه برای واحدهای صنفی و غیرصنفی متخلف استان طی سال جاری خبر داد و گفت: عمده این تخلفات مربوط به گرانفروشی، کمفروشی و درج نکردن قیمت بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، فرزاد سردارزاده، معاون نظارت و بازرسی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت کردستان، با اعلام این خبر اظهار کرد: در سال جاری تاکنون یکهزار و ۵۹۷ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی در سطح بازار استان انجام شده که در نتیجه آن، ۲۹۳ مورد تخلف شناسایی شده است.
وی افزود: پس از کشف این تخلفات، ۲۹۳ پرونده برای واحدهای متخلف تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع ذیربط ارسال شده است. مجموع جرایم صادرشده برای این واحدها به ۱۹۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون ریال رسیده است.
معاون نظارت و بازرسی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به نوع تخلفات کشفشده گفت: بیشترین تخلفات مربوط به گرانفروشی، کمفروشی و عدم درج قیمت کالا و خدمات بوده است.
سردارزاده همچنین از دریافت ۳۶ گزارش مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ و ستاد خبری ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای استان خبر داد و گفت: پس از بررسی این گزارشها، سه مورد تخلف محرز شد و پروندههای مربوطه برای رسیدگی به ادارهکل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گرانفروشی، کمفروشی، درج نکردن قیمت و سایر موارد مشابه، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ یا با مراجعه حضوری به ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای استان گزارش کنند.