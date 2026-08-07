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مرحله جدید طرح سراسری مدیریت و مقابله با مگس میوه مدیترانهای در باغهای مازندران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جهادکشاورزی مازندران اعلام کرد: مدیریت حفظ نباتات استان با رصد دقیق وضعیت باغهای استان و گزارشهای دریافتی از ایستگاههای پیشآگاهی مبنی بر افزایش فعالیت مگس میوه مدیترانهای، کمیته پیشآگاهی و شبکه مراقبت درختان میوه مازندران در اطلاعیهای، بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از میوهها بهویژه نارنگیهای پیشرس تأکید کرد.
جهاد کشاورزی مازندران با دعوت از باغداران برای پیوستن به این پویش محافظتی، اعلام کرد: با مدیریت بهموقع جمعیت آفت، نه تنها از خسارتهای احتمالی جلوگیری خواهد شد، بلکه زمینه برای افزایش کیفیت محصول نهایی و ارتقاء اعتبارمرکبات استان در بازارهای هدف فراهم میشود.
بر این اساس چند توصیه فنی ارائه میشود:
۱- تسریع در برداشت میوههای رسیده نظیر انجیر، گلابی، سیب و سایر میزبانهای آفت، بهمنظور قطع زنجیره میزبانی و کاهش جمعیت مگس میوه مدیترانهای، بسیار مؤثر خواهد بود.
۲-نصب تلههای جلبکننده حاوی مایع سراتراپ، سراتینکس یا سراتل، به تعداد حداقل ۵۰ تا ۷۰ عدد در هر هکتار باغ مرکبات، با اولویت نصب در باغهای نارنگی پیشرس، بهمنظور شکار انبوه آفت توصیه میشود. همچنین، در صورت وجود تک درختان میزبان حساس مانند انجیر، گلابی، سیب، خرمالو و سایر میزبانها در حاشیه باغهای مرکبات، تأکید میشود ۲ تا ۳ تله بر روی هر درخت نصب شود.
۳-انجام طعمهپاشی با استفاده از پروتئین هیدرولیزات به میزان ۳ تا ۵ لیتر بههمراه ۲۰۰ سیسی حشرهکش مالاتیون در ۱۰۰ لیتر آب و با استفاده از سمپاش پشتی ۲۰ لیتری، بهصورت یک ردیف در میان و مطابق دستورالعمل فنی، در صورت مشاهده شکار روزانه ۲ تا ۳ حشره کامل در تلههای نصبشده در باغ، توصیه و تأکید میشود.
۴- در صورت شکار روزانه بیش از ۳ عدد مگس در هر تله جلبکننده نصبشده در باغ، انجام کاور اسپری (مهپاشی) با سموم توصیهشده، از جمله مالاتیون یا دیپترکس (تریکلروفن)، با دُز توصیهشده، الزامی است.
۵-رعایت بهداشت کف باغ، شامل حذف و از بین بردن علفهای هرز داخل و حاشیه باغ، جمعآوری و دفن تمامی میوههای ریختهشده پای درختان در عمق حداقل ۵۰ سانتیمتری خاک، نقش بسیار مؤثری در کاهش آلودگی و جمعیت آفت دارد. باغداران و بهرهبرداران محترم برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت راهنماییهای فنی، به کارشناسان حفظ نباتات مستقر در مراکز خدمات کشاورزی، مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها و کلینیکهای گیاهپزشکی منطقه مراجعه کنند.