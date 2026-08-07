به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از الجزیره، محققان آمریکایی از ایجاد ویروس‌های جدید با استفاده از هوش مصنوعی خبر داده‌اند، اقدامی که برای اولین بار در علم، امید‌ها را برای پیشرفت در درمان‌های پزشکی افزایش می‌دهد و در عین حال نگرانی‌هایی را در مورد خطرات این فناوری نوظهور ایجاد می‌کند.

در یافته‌هایی که در مجله Science منتشر شده است، محققان دانشگاه استنفورد و موسسه Broad MIT و هاروارد گفتند که از یک فاژ طبیعی - نوعی ویروس که باکتری‌ها را آلوده می‌کند - به عنوان الگو برای تولید هزاران ژنوم با هوش مصنوعی استفاده کرده‌اند.

بر اساس یافته‌های منتشر شده در روز پنجشنبه، محققان نزدیک به ۳۰۰ ژنوم را به صورت شیمیایی سنتز کرده و آنها را در شرایط آزمایشگاهی آزمایش کردند که منجر به ۱۶ ویروس «زنده» شد.

طبق یافته‌ها، در آزمایش‌ها، مخلوطی از ویروس‌های مصنوعی در از بین بردن باکتری‌های‌ای‌کولای نسبت به ویروس‌های طبیعی مؤثرتر بوده‌اند.

محققان در مجله ساینس نوشتند: «رویکرد ما آنچه را که ژنومیک مصنوعی می‌تواند در کنار روش‌هایی مانند تکامل هدایت‌شده و مهندسی منطقی به دست آورد، گسترش می‌دهد، مسیری را برای تولید فاژدرمانی‌های تطبیقی و مقاوم در برابر عوامل بیماری‌زای به سرعت در حال تکامل فراهم می‌کند و پایه‌ای را برای طراحی مولد ژنوم‌های بزرگ‌تر و پیچیده‌تر ایجاد می‌کند.»

برایان‌های و ساموئل کینگ، دو نفر از نویسندگان این مقاله، بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

ایزاک بوگوچ، متخصص بیماری‌های عفونی در دانشگاه تورنتو و بیمارستان عمومی تورنتو که در این مطالعه مشارکتی نداشته است، گفت که این تحقیق پیامد‌های امیدوارکننده و نگران‌کننده‌ای را مطرح کرده است.

بوگوچ به الجزیره گفت: «ویروس‌های طراحی‌شده توسط هوش مصنوعی می‌توانند مزایای بالقوه‌ای داشته باشند، مانند ایجاد باکتریوفاژ‌های هدفمند که احتمالاً می‌توانند به ما در مقابله با عفونت‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک به روش‌های جدید کمک کنند.»

بوگوچ گفت: «اما همین توانایی طراحی ویروس‌های کامل و کاربردی، در صورت اعمال بر روی عوامل بیماری‌زای مضر، می‌تواند به راحتی به یک خطر جدی امنیت زیستی تبدیل شود، بنابراین باید در کنار این فناوری، حفاظ‌های قوی، غربالگری و نظارت نیز افزایش یابد.»