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وزیر آموزشوپرورش از آمادهسازی مدارس کشور برای آغاز سال تحصیلی جدید و اجرای برنامههای ویژه گرامیداشت رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش، در دامغان گفت: امسال مدارس کشور با رنگ و بوی عشق به رهبر شهید فعالیت خود را آغاز میکنند و برنامههای ویژهای برای گرامیداشت یاد و نام ایشان برگزار خواهد شد.
کاظمی گفت: با همکاری دستگاههای اجرایی، سال تحصیلی جدید اول مهر بهصورت حضوری آغاز خواهد شد.
وزیر آموزشوپرورش گفت:برنامههای پروژه مهر از سال گذشته آغاز شده و بیش از ۱۵۰ برنامه برای آمادهسازی مدارس اجرا شده است.
وی افزود: ثبتنام دانشآموزان، ساماندهی نیروی انسانی، نقلوانتقالات، بهسازی فضاهای آموزشی و توزیع کتابهای درسی بهصورت مستمر رصد میشود.
وزیر آموزشوپرورش گفت: بیش از دو هزار و ۴۰۰ فضای آموزشی با ۱۳ هزار کلاس درس برای سال تحصیلی جدید آماده شده است.
کاظمی افزود: ۸۰ هزار کلاس درس بهسازی و ۱۰ هزار کلاس نیز با تجهیزات و فناوریهای نوین آموزشی تجهیز شدهاند.
وی همچنین از تقویت زیرساخت شبکه شاد خبر داد و گفت: ۱۰۰ سرور جدید به این شبکه اضافه شده تا در صورت نیاز، جریان آموزش در کشور استمرار داشته باشد.