به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، در دامغان گفت: امسال مدارس کشور با رنگ و بوی عشق به رهبر شهید فعالیت خود را آغاز می‌کنند و برنامه‌های ویژه‌ای برای گرامیداشت یاد و نام ایشان برگزار خواهد شد.

کاظمی گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، سال تحصیلی جدید اول مهر به‌صورت حضوری آغاز خواهد شد.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت:برنامه‌های پروژه مهر از سال گذشته آغاز شده و بیش از ۱۵۰ برنامه برای آماده‌سازی مدارس اجرا شده است.

وی افزود: ثبت‌نام دانش‌آموزان، ساماندهی نیروی انسانی، نقل‌وانتقالات، بهسازی فضاهای آموزشی و توزیع کتاب‌های درسی به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: بیش از دو هزار و ۴۰۰ فضای آموزشی با ۱۳ هزار کلاس درس برای سال تحصیلی جدید آماده شده است.

کاظمی افزود: ۸۰ هزار کلاس درس بهسازی و ۱۰ هزار کلاس نیز با تجهیزات و فناوری‌های نوین آموزشی تجهیز شده‌اند.

وی همچنین از تقویت زیرساخت شبکه شاد خبر داد و گفت: ۱۰۰ سرور جدید به این شبکه اضافه شده تا در صورت نیاز، جریان آموزش در کشور استمرار داشته باشد.