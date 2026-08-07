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واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در کیلومتر ۴۲ محور دامغان به سمنان، یک کشته و چهار مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی هلالاحمر از پایگاه آهوان به همراه عوامل اورژانس در محل حاضر شدند و عملیات امدادرسانی به حادثهدیدگان را آغاز کردند.
بر اساس اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر استان سمنان، دو نفر از مصدومان توسط هلالاحمر و دو نفر دیگر توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و یک نفر نیز در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.
عملیات امدادرسانی، انتقال مصدومان و ایمنسازی محل حادثه پس از انجام اقدامات لازم به پایان رسید.