واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در کیلومتر ۴۲ محور دامغان به سمنان، یک کشته و چهار مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی هلال‌احمر از پایگاه آهوان به همراه عوامل اورژانس در محل حاضر شدند و عملیات امدادرسانی به حادثه‌دیدگان را آغاز کردند.

بر اساس اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان سمنان، دو نفر از مصدومان توسط هلال‌احمر و دو نفر دیگر توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و یک نفر نیز در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.

عملیات امدادرسانی، انتقال مصدومان و ایمن‌سازی محل حادثه پس از انجام اقدامات لازم به پایان رسید.