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شبکه نمایش سیما در ادامه پخش فیلمهای منتخب هفتگی، جمعه ۱۶ مردادماه چهار فیلم سینمایی «تونل»، «پست»، «خاکستر سبز» و «گنگستر، پلیس و ابلیس» را برای علاقهمندان سینما روی آنتن میبرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «تونل» به کارگردانی پل اویی، جمعه ۱۶ مرداد ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم حادثهای و دلهرهآور، داستان آتشنشانی را روایت میکند که پس از وقوع حادثهای مرگبار در یک تونل، برای نجات دخترش و دیگر گرفتارشدگان وارد عملیات دشواری میشود.
شبکه نمایش ساعت ۱۹ فیلم سینمایی «پست» ساخته استیون اسپیلبرگ را روی آنتن میبرد. این فیلم با بازی مریل استریپ و تام هنکس، به افشای اسناد محرمانه جنگ ویتنام توسط روزنامه واشنگتنپست و تقابل رسانه با دولت آمریکا میپردازد.
فیلم سینمایی «خاکستر سبز» به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا نیز ساعت ۲۱ پخش خواهد شد.
این فیلم روایتگر سفر یک مستندساز ایرانی به کرواسی برای جستوجوی دختری بوسنیایی است و در بستری از جنگ، مهاجرت و خاطرات انسانی شکل میگیرد.
زندهیاد آتیلا پسیانی و اصغر نقیزاده از بازیگران این اثر هستند.
در پایان، شبکه نمایش ساعت ۲۳ فیلم سینمایی «گنگستر، پلیس و ابلیس» را برای مخاطبان پخش میکند. این فیلم جنایی محصول کره جنوبی، داستان همکاری یک رئیس باند تبهکاری و یک کارآگاه پلیس را برای شکار قاتلی زنجیرهای روایت میکند؛ همکاریای که در دل تعقیب و انتقام، به تقابلی پیچیده میان قانون و جنایت تبدیل میشود.