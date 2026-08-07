مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از افزایش ۱۰ درصدی آبدهی قنوات با احیا و مرمت قنات های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به وجود ۶ هزار و ۹۸۳ رشته قنات در استان گفت: این قنوات به طول ۴ هزار و ۴۰۰ کیلومتر در مناطق مختلف استان وجود دارد.

جوادی بایگی، آبدهی سالانه قنوات استان را بیش از ۲۰۰ میلیون متر مکعب در سال اعلام کرد و گفت: احیا و مرمت قنوات خراسان جنوبی در سال گذشته، آبدهی این قنوات را بیش از ۱۰ درصد افزایش داد.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به احیا و مرمت قنات‌های استان از محل اعتبارات پارسال گفت: با احیای ۹۶ رشته قنات در سال گذشته، بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ خانوار از مزایای آن بهره‌مند شدند.

جوادی بایگی اعتبار هزینه شده برای مرمت و احیای این قنوات را ۱۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: حجم عملیات انجام شده برای احیا و مرمت این قنوات در سال گذشته بیش از ۱۹ کیلومتر بوده است.

وی گفت: اعتبار مورد نیاز برای احیای این قنوات از محل بنیاد برکت، مدیریت بحران، اعتبارات استانی و اعتبارات ملی تامین شده است.