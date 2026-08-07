به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به تداوم بدون وقفه خرید تضمینی غلات در استان گفت: از آغاز فصل برداشت تاکنون بیش از ۳۸۶ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان خریداری و تحویل مراکز خرید دولتی و خصوصی شده است.

محمدرضا اصغری افزود: همزمان با آغاز فصل برداشت، از تیرماه امسال روند تحویل محصول راهبردی گندم در استان آغاز شده است.

اصغری گفت: شبکه تعاون روستایی استان با فعال‌سازی ۴۴ مرکز خرید تخصصی، موفق به خرید بخشی از گندم کشاورزان شده و مابقی خرید نیز توسط اداره کل غله، سیلو‌های بخش خصوصی و کارخانجات آرد استان انجام می‌شود.

وی یادآور شد: ۷۲ مرکز خرید تخصصی با همکاری اداره کل غله و خدمات بازرگانی و سازمان تعاون روستایی در سراسر استان ساماندهی شده است که بدون هیچ محدودیتی آماده دریافت محصول کشاورزان هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به نرخ مصوب خرید تضمینی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جاری ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و تسویه حساب با گندم‌کاران بر همین مبنا انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: امسال ۴۰۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گندم اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود حدود ۸۰۰ هزار تُن گندم در استان برداشت شود.

اصغری گفت: در سال زراعی جاری در ۳۰۰ هزار هکتار از مزارع دیم و ۱۰۶ هزار هکتار مزارع آبی استان، گندم کشت شده و با توجه به بارش ها، تغذیه مناسب و توصیه‌های کارشناسان، پیش بینی می‌کنیم برداشت گندم در این استان فراتر از نیاز باشد و بخشی از گندم مازاد به سایر استان‌ها ارسال شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی یادآور شد: سال گذشته در مجموع ۴۳۲ هزار و ۵۰۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به‌صورت تضمینی در استان خریداری شد که ارزش آن حدود ۹ همت بود.