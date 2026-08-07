به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به دستاورد‌های اخیر این نهاد در حوزه‌های عمرانی و آموزشی، از افتتاح چهار طرح آموزشی در غرب استان با حضور وزیر آموزش و پرورش خبر داد و گفت: امتحانات نهایی پایه یازدهم به پایان رسیده و آزمون‌های پایه دوازدهم نیز با رعایت کامل سلامت و استاندارد‌ها در ۲۹۴ حوزه امتحانی تا ۱۲ مردادماه برگزار شد؛ همچنین تمام ظرفیت‌های استان برای بازگشایی باشکوه مدارس و نواختن زنگ مهر بسیج شده است.



فریدون کلبادی‌نژاد با ارائه آماری از روند ثبت‌نام‌ها و هدایت تحصیلی، از نامنویسی ۷۵ درصد دانش‌آموزان پایه هفتم و هدایت تحصیلی بیش از ۴۲ هزار دانش‌آموز پایه نهم خبر داد.



وی بر رویکرد عدالت‌محور آموزش و پرورش تأکید کرد و افزود: ۳۱ هزار دانش‌آموز در قالب «طرح حامی» زیر پوشش قرار گرفته‌اند و با اجرای «کارت نشاط»، بستری شفاف برای توزیع هدفمند کمک‌های خیرین فراهم شده است.



کلبادی‌نژاد با اشاره به انجام ۴۲۸ هزار غربالگری در طرح نماد، از فعالیت مستمر کارگروه کیفیت‌بخشی برای بهسازی و زیباسازی مدارس خبر داد تا محیطی مطلوب برای آغاز سال تحصیلی آماده شود.