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معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۹، با تأکید بر پاسخگویی به پیامهای مردمی، اجرای طرح کارویژه در محدوده خیابان دستغیب را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد معما درباره توسعه زیرساختهای شهری و تمرکز بر رفع مشکلات زیستمحیطی و فنی منطقه گفت: امروز عملیات اجرایی یکی از طرحهای کلیدی در محدوده خیابان آیتالله دستغیب آغاز شد. این پروژه با هدف بهبود کیفیت زندگی شهروندان در سطح محلی برنامهریزی شده است.
وی افزود: عملیات عمرانی در کوچه شهید هادی حمیدی با تمرکز بر اصلاح وضعیت مدیریت آبهای سطحی و روانآبها صورت میگیرد و هدف اصلی از این مداخله عمرانی، اصلاح ساختار جاری و تبدیل سامانههای سنتی به مدرن شهری است.
حسام ملایی، شهردار ناحیه ۱ نیز در این خصوص با تأکید بر محوریت «خدمترسانی پاسخگو»، اعلام کرد که مدیریت ناحیه با پایش مستمر و بررسی فوری پیامهای دریافتی از طریق سامانه ۱۳۷، در بالاترین سطح آمادگی برای رسیدگی به مطالبات شهروندان قرار دارد. گفت:ما در ناحیه پیامهای مردمی را تنها یک گزارش اداری نمیبینیم، بلکه آنها را به عنوان اولویت اصلی و فرمان اجرایی برای تیمهای عملیاتی در نظر میگیریم؛ لذا تمامی حوزهها در ناحیه به دقت و فوریت نسبت به درخواستهای شهروندان پاسخگو خواهند بود.