به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد معما درباره توسعه زیرساخت‌های شهری و تمرکز بر رفع مشکلات زیست‌محیطی و فنی منطقه گفت: امروز عملیات اجرایی یکی از طرح‌های کلیدی در محدوده خیابان آیت‌الله دستغیب آغاز شد. این پروژه با هدف بهبود کیفیت زندگی شهروندان در سطح محلی برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: عملیات عمرانی در کوچه شهید هادی حمیدی با تمرکز بر اصلاح وضعیت مدیریت آب‌های سطحی و روان‌آب‌ها صورت می‌گیرد و هدف اصلی از این مداخله عمرانی، اصلاح ساختار جاری و تبدیل سامانه‌های سنتی به مدرن شهری است.

حسام ملایی، شهردار ناحیه ۱ نیز در این خصوص با تأکید بر محوریت «خدمت‌رسانی پاسخگو»، اعلام کرد که مدیریت ناحیه با پایش مستمر و بررسی فوری پیام‌های دریافتی از طریق سامانه ۱۳۷، در بالاترین سطح آمادگی برای رسیدگی به مطالبات شهروندان قرار دارد. گفت:ما در ناحیه پیام‌های مردمی را تنها یک گزارش اداری نمی‌بینیم، بلکه آنها را به عنوان اولویت اصلی و فرمان اجرایی برای تیم‌های عملیاتی در نظر می‌گیریم؛ لذا تمامی حوزه‌ها در ناحیه به دقت و فوریت نسبت به درخواست‌های شهروندان پاسخگو خواهند بود.