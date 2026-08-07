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آتشسوزی گسترده در پارک ملی کوه «برومو» در شرق جاوه اندونزی از ابتدای هفته تاکنون ادامه دارد و دستکم ۶۰ هکتار از اراضی این منطقه را از بین برده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، سازمان ملی مدیریت بلایای اندونزی اعلام کرد این آتشسوزی از سوم اوت در پارک ملی کوه برومو، یکی از آتشفشانهای فعال و از مقاصد مهم گردشگری این کشور، آغاز شده و همچنان مهار نشده است.
به گفته این سازمان، شیب تند و ناهموار منطقه و وجود نقاط داغ در دامنههای آتشفشان، عملیات اطفای حریق را با دشواری روبهرو کرده است. همچنین وزش بادهای شدید خطر گسترش آتش به بخشهای بیشتری از پارک ملی را افزایش داده است.
علت وقوع این آتشسوزی و احتمال تلفات انسانی تاکنون مشخص نشده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
مقامهای اندونزی از سوم اوت بخشهایی از پارک ملی کوه برومو را برای حفظ ایمنی گردشگران تا اطلاع ثانوی به روی بازدیدکنندگان بستهاند.