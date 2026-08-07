به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از برگزاری کارگاه آموزشی نساجی سنتی ویژه کودکان ۷ تا ۱۳ سال خبر داد و گفت: این دوره با هدف آشنایی نسل جدید با هنر‌های سنتی، تقویت مهارت‌های حرکتی ظریف و ایجاد علاقه‌مندی به صنایع‌دستی ایرانی برگزار می‌شود.



حسین ایزدی افزود: کارگاه آموزشی نساجی سنتی برای گروه سنی ۷ تا ۱۳ سال در قالب ۱۰ جلسه آموزشی برگزار می‌شود و هر جلسه ۶۰ تا ۹۰ دقیقه خواهد بود.



وی با بیان اینکه این دوره، روز‌های یکشنبه و سه‌شنبه برگزار می‌شود افزود: شرکت‌کنندگان در دوره، ضمن آشنایی با هنر‌های سنتی بافت ایران، با ابزار، مواد اولیه و تکنیک‌های پایه بافندگی نیز آشنا خواهند شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به رویکرد آموزشی این کارگاه گفت: روند آموزش به‌گونه‌ای طراحی شده است که کودکان از فعالیت‌های ساده و حرکات درشت آغاز کرده و به‌تدریج به فعالیت‌هایی برسند که نیازمند دقت، تمرکز، هماهنگی بیشتر دست‌ها و کنترل حرکات ظریف انگشتان است.



ایزدی ادامه داد: در این دوره کودکان با تکنیک‌های پایه جاجیم‌بافی و گلیم‌بافی، دوخت و تزئین روی بافت و همچنین به‌صورت مقدماتی با دستگاه‌های بافندگی سنتی آشنا شده و فرصت تجربه عملی کار با این ابزار‌ها را خواهند داشت.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های این دوره، آموزش مهارت‌ها در قالب طرح‌های کوچک و کاربرد عملی آنها در طرح نهایی است که به تثبیت مرحله‌به‌مرحله آموخته‌ها و افزایش توانایی کودکان در دنبال کردن الگو‌ها کمک می‌کند.



او گفت: این دوره با هدف تقویت هماهنگی چشم و دست، مهارت‌های حرکتی ظریف، دقت و تمرکز، نظم و ترتیب، صبر و پشتکار و همچنین خلاقیت کودکان در انتخاب رنگ و اجرای طرح طراحی شده است.



ایزدی افزود: در این کارگاه کودکان ضمن یادگیری مهارت‌های عملی، با مفاهیمی مانند نظم، تکرار، الگو، رنگ، برنامه‌ریزی و حل مسئله نیز آشنا می‌شوند و در فضایی آموزشی و خلاق، تجربه‌ای ملموس از یکی از هنر‌های اصیل ایرانی به دست می‌آورند.