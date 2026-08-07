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احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در نخستین برنامه سفر رسمی خود به جمهوری آذربایجان با حضور در آرامگاه حیدر علیاف، رهبر فقید این کشور به مقام وی ادای احترام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در بدو ورود به باکو با حضور در آرامگاه حیدر علیاف و جانباختگان جنگ استقلال آذربایجان ضمن اهدای گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره رهبر فقید جمهوری آذربایجان را گرامی داشت.
احمد دنیامالی در ادامه برنامههای سفر خود، برای دیدار و گفتوگو با مقامات ورزش جمهوری آذربایجان و پیگیری برنامههای توسعه همکاریهای دوجانبه راهی وزارت جوانان و ورزش این کشور شد.