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معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور در ابتدای دولت چهاردهم ۱۲۵۰ مگاوات بود که اکنون با رشدی ۴.۶ برابری به حدود ۵۸۰۰ مگاوات رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، مصطفی رجبیمشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: به منظور تحقق اهداف توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش پایداری شبکه برق کشور، ظرفیت منصوبه نیروگاههای تجدیدپذیر کشور با جهشی چشمگیر به ۵۸۰۰ مگاوات رسید.
وی بیان کرد: این میزان که در ابتدای دولت چهاردهم ۱۲۵۰ مگاوات بود، اکنون با رشدی ۴.۶ برابری همراه شده است. این دستاورد حاصل برنامهریزیهای دقیق، تسهیل مسیر سرمایهگذاری و تمرکز بر توسعه سبد انرژیهای تجدیدپذیر است که نه تنها به پایداری تأمین برق کمک میکند، بلکه زیرساختی ارزشمند برای نسلهای آینده محسوب میشود.