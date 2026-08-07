به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: به منظور تحقق اهداف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش پایداری شبکه برق کشور، ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور با جهشی چشمگیر به ۵۸۰۰ مگاوات رسید.

وی بیان کرد: این میزان که در ابتدای دولت چهاردهم ۱۲۵۰ مگاوات بود، اکنون با رشدی ۴.۶ برابری همراه شده است. این دستاورد حاصل برنامه‌ریزی‌های دقیق، تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری و تمرکز بر توسعه سبد انرژی‌های تجدیدپذیر است که نه تنها به پایداری تأمین برق کمک می‌کند، بلکه زیرساختی ارزشمند برای نسل‌های آینده محسوب می‌شود.