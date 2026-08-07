مسئول نهاد نمایندگی رهبری در جهاد دانشگاهی گفت: جهاد دانشگاهی یعنی جهاد و مبارزه هدفمند، هوشمندانه، عاقلانه و دشمن‌شکن در مسیر آرمان‌ها، آن هم در برترین و والاترین سطوح یعنی علم و دانشگاه.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سید امین‌الله دادگر گفت: جهاد دانشگاهی باید با تشکیل تیم‌های نخبگانی در حوزه‌های اولویت‌دار همچون آب، انرژی، زیست‌فناوری و هوش مصنوعی به صورت متمرکز و جهادی وارد میدان شود و راهکارهای عملیاتی ارائه دهد.

مسئول نهاد نمایندگی رهبری در جهاد دانشگاهی افزود: ۴۶ بهار از روزی که جهاد دانشگاهی با تدبیر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی پا به عرصه وجود نهاد، می‌گذرد؛ روزی که «جهاد» و «دانشگاه» در هم آمیختند تا مولودی برخاسته از متن انقلاب متولد شود؛ نهادی که قرار شد هم سنگر علم باشد و هم میدان عمل.

وی گفت: جهاد دانشگاهی فقط یک نهاد نیست، بلکه یک فرهنگ، یک سمت‌گیری و یک حرکت است. هدف از تأسیس آن، پیوند عالمانه انقلاب با دانشگاه، حفظ ارزش‌های اسلامی و تربیت نسلی مؤمن، متخصص و انقلابی بود.

دادگر گفت: با اشاره به رسالت جهاد دانشگاهی تصریح کرد: الگوسازی در توسعه علمی کشور، توانمندسازی و مهارت‌آموزی دانشجویان و ارائه راهکارهای علمی برای حل مشکلات جامعه، از مهم‌ترین مأموریت‌های این نهاد است. این مجموعه تلفیقی از «ایمان»، «علم» و «تلاش و کوشش فی‌سبیل‌الله» است؛ سه عنصری که جوهر جهاد دانشگاهی را تشکیل می‌دهد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در جهاد دانشگاهی ادامه داد: جهاد دانشگاهی یعنی جهاد و مبارزه هدفمند، هوشمندانه، عاقلانه و دشمن‌شکن در مسیر آرمان‌ها، آن هم در برترین و والاترین سطوح یعنی علم و دانشگاه.

وی با قدردانی از اقدامات علمی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و فناورانه جهادگران این نهاد در طول ۴۶ سال گذشته، گفت: دانشمندان، پژوهشگران، کارکنان، مدیران و روسای جهاد دانشگاهی با وجود دشواری‌ها، محدودیت‌ها و ناملایمات، گام‌های مهمی در مسیر پیشرفت کشور برداشته‌اند.

دادگر با تأکید بر اینکه همچنان چشم‌ها به جهاد دانشگاهی دوخته شده است، خاطرنشان کرد: این نهاد باید با تکیه بر رهنمودهای رهبر شهید، رهبر معظم انقلاب، اساسنامه خود، بیانیه گام دوم انقلاب و نقش‌آفرینی در تمدن نوین اسلامی، گام‌های بلندتری در مسیر «جهاد علمی و فرهنگی» بردارد.

وی در ادامه بر ضرورت تمرکز جهاد دانشگاهی بر مأموریت‌های اصلی تأکید کرد و گفت: این نهاد باید از کارهای جزئی، حاشیه‌ای، سیاسی و فرسایشی پرهیز کرده و با همت و مجاهدت به سراغ کارهای اساسی و عمیق‌تر برود. گرایش‌های مختلف سیاسی نباید مانعی برای انجام وظایف و تعهدات اصلی باشد و جهاد دانشگاهی باید تمام توان خود را بر مأموریت‌های علمی و فرهنگی متمرکز کند.

دادگر همچنین بر ضرورت تربیت شخصیت‌های مؤمن و برجسته علمی، الگوسازی از چهره‌های تراز و ترویج اسوه‌هایی همچون شهید دکتر سعید کاظمی آشتیانی و دکتر حسین بهاروند تأکید کرد و گفت: شهید کاظمی آشتیانی با تأسیس پژوهشگاه رویان و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته سلول‌های بنیادی و جنین‌شناسی، نام ایران را در این عرصه مطرح کرد و نشان داد می‌توان هم دانشمند بود و هم مجاهد.

وی افزود: دکتر حسین بهاروند نیز به عنوان دانشمند تراز انقلاب اسلامی، با تلاش جهادی و روحیه «ما می‌توانیم»، مرزهای دانش را درنوردید و با دستاوردهای علمی خود در حوزه سلول‌های بنیادی، جایگاه ایران را در این عرصه تثبیت کرد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در جهاد دانشگاهی با بیان اینکه این نهاد باید جایگاه و وظایف خود را در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به‌درستی ترسیم کند، گفت: تولید محصولات جدید و ناشناخته دانش بشری، تلاش برای رفع ضعف در تجاری‌سازی و ارتباط با صنعت، تبدیل دستاوردهای علمی به محصولات ملموس و پاسخ به نیازهای واقعی کشور از ضرورت‌های پیش روی جهاد دانشگاهی است.

دادگر بر تقویت وجه فرهنگی و هنری جهاد دانشگاهی نیز تأکید کرد و گفت: این نهاد روزگاری پیشگام حرکت‌های فرهنگی و هنری در دانشگاه‌ها بود و جشنواره‌هایی همچون جشنواره تئاتر دانشگاهی ریشه در آن داشت، اما امروز این وجه اصیل به حاشیه رفته و حلقه اتصال دانشجویان با این نهاد سست شده است.

وی همچنین تحول در نظام آموزشی و مهارت‌افزایی را ضروری دانست و اظهار کرد: با توجه به تغییرات شگرف فناوری، هوش مصنوعی و اقتصاد دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی نیازمند تغییر پارادایم اساسی هستند و آموزش‌ها باید کاملاً مهارت‌محور، مسئله‌محور و متناسب با نیازهای روز بازار کار طراحی شوند.

دادگر پیشنهاد تشکیل قرارگاه‌های جهادی برای حل مسائل کلان کشور را مطرح کرد و گفت: جهاد دانشگاهی به جای پراکنده‌کاری باید با تشکیل تیم‌های نخبگانی در حوزه‌های اولویت‌دار همچون آب، انرژی، زیست‌فناوری و هوش مصنوعی، به صورت متمرکز و جهادی وارد میدان شود و راهکارهای عملیاتی ارائه دهد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه «ما می‌توانیم» در کشور، گفت: جهاد دانشگاهی باید با الگوبرداری از دستاوردهای درخشان پژوهشگاه رویان، به جوانان نشان دهد که استقلال علمی نه‌تنها ممکن، بلکه شدنی است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در جهاد دانشگاهی در پایان تأکید کرد: این نهاد انقلابی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحولی بنیادین است؛ تحولی که آن را از یک سازمان اداری صرف به موجودی زنده، پویا و اثرگذار در عرصه علم و فرهنگ تبدیل کند.

وی افزود: چهل‌وشش سالگی جهاد دانشگاهی فرصتی برای بازنگری، بازآفرینی و جهشی انقلابی است. جهاد دانشگاهی باید بار دیگر فرزند زمانه خود باشد؛ نه در پی تقلید، بلکه در مقام پیشگامی برای آینده‌ای که متعلق به ایران اسلامی است.