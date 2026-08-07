هادی حسینی کوهنورد بهمنی از شهرستان آباده به مدت چهار روز بلندترین قله‌های استان‌های البرز، خراسان شمالی و رضوی را فتح کرد.

چهار روز، سه استان، سه بام ؛ رکوردشکنی کوهنورد اهل بهمن شهرستان آباده در صعود به قلل مرتفع ایران

چهار روز، سه استان، سه بام ؛ رکوردشکنی کوهنورد اهل بهمن شهرستان آباده در صعود به قلل مرتفع ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هادی حسینی کوهنورد اهل شهر بهمن شهرستان آباده در مدت چهار روز به بلندترین قله‌های استان‌های البرز، خراسان شمالی و خراسان رضوی صعود کرد.

این کوهنورد بهمنی قله شاه‌البرز با ارتفاع چهار هزار و ۱۷۰ متر در استان البرز، قله شاه‌جهان با ارتفاع سه هزار و ۶۱ متر در استان خراسان شمالی و قله بینالود (بام استان خراسان رضوی) با ارتفاع سه هزار و ۳۰۲ متر را با موفقیت فتح کرد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.