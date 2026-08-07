پخش زنده
امروز: -
سخنگوی ستاد اربعین استان ایلام گفت: از ساعت صفر بامداد تا ۱۰ صبح ۱۶مرداد بالغ بر ۴۱ هزار رفتوآمد در مرز مهران ثبت شده است که نشان میدهد؛ بازگشت زائران به صورت روان و بیوقفه در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ تاجالدین صالحیان اظهار کرد: از ساعت صفر بامداد تا ساعت ۱۰ صبح امروز؛ ۴۰ هزار نفر از طریق مرز مهران، وارد کشور شدهاند.
وی افزود: در همین بازه زمانی، تعداد هزار نفر نیز به مقصد عتبات عالیات، از کشور خارج شدهاند.
صالحیان تشریح کرد: از ابتدای ماه صفر تاکنون؛ ۲ میلیون و ۸۵۸ هزار تردد در پایانه مرزی مهران به ثبت رسیده است.
وی اضافه کرد: روند بازگشت زائران اربعین حسینی با بهکارگیری ظرفیت ناوگان ترابری و برنامهریزیهای لازم در استان ایلام با آرامش و امنیت کامل ادامه دارد و هیچگونه کمبودی در زمینه انتقال مسافران به شهرهای مقصد وجود ندارد.
استان ایلام گرانیگاه اصلی سفرهای اربعین به شمار میرود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زائران، این مسیر را برای رسیدن به عتبات عالیات برمیگزینند
توسعه زیرساختهای جادهای، فراخسازی مسیرهای کوهستانی، بهبود شبکه روشنایی تونلها و ایمنسازی راههای این استان مرزی از برنامههای پیوسته در سالهای گذشته برای روانسازی سفر زائران اربعین بوده است.
روزانه نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفتوآمد میکنند که در اوج موج سفرهای اربعینی این رقم به نزدیک ۴۰۰ هزار تردد میرسد.
امنیت بالا، نزدیکی به شهرهای زیارتی و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، خدماتدهی گسترده رفاهی و استقرار موکبهای بیشمار مردمی در طول مسیر تا کربلا و نجف از مهمترین عوامل استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است.
مهران هر سال در روزهای اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است به گونهای که در طول سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بینالمللی گذر کردند.
گذرگاه مرزی مهران در ۹۵ کیلومتری جنوبباختری شهر ایلام (مرکز استان) قرار دارد.