



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: در ادامه برنامه کاروان خدمت بهزیستی مازندران در بلده شهرستان نور و در راستای توسعه خدمات دسترس‌پذیر و ارتقاء کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت و سایر گروهها، نشست هماهنگی اجرای طرح شهر بدون مانع با حضور عبدالوحید فیاضی نماینده مردم شهرستان‌های نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی، سعید صالح رئیس مرکز برنامه‌ریزی، نوآوری، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی بهزیستی کشور و مسئولان شهرستانی و منطقه‌ای، برگزار شد.



رحمانی افزود: در این نشست، راهکار‌های اجرایی مناسب‌سازی معابر، اماکن عمومی و فضا‌های شهری، تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت، سالمندان و سایر گروه‌های دارای نیاز ویژه به خدمات شهری و همچنین جلب مشارکت دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح شهر بدون مانع، بررسی شد.



در این نشست همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های محلی، مشارکت خیران و همراهی نهاد‌های مردمی در تحقق اهداف طرح تأکید شد تا با ایجاد محیطی ایمن، دسترس‌پذیر و فراگیر، زمینه حضور فعال و مستقل افراد دارای معلولیت در عرصه‌های مختلف اجتماعی فراهم شود.



طرح «شهر بدون مانع» با هدف تحقق عدالت اجتماعی، افزایش دسترس‌پذیری محیط شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارای معلولیت، از برنامه‌های اولویت‌دار بهزیستی مازندران است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی در مناطق مختلف کشور دنبال می‌شود.