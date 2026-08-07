به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار مشهد مقدس گفت: سطح اول شامل اسکان رسمی هتل‌ها و زائرپذیرها برای ۲۵۰ هزار نفر-شب، سطح دوم شامل اسکان موقت (مساجد و تکایا) برای ۴۰۰ هزار نفر-شب و سطح سوم شامل اسکان اضطراری برای ۳۵۰ هزار نفر-شب برنامه‌ریزی شده است.

حسینی افزود: تلفن ۰۵۱۳۷۰۴۵ نیز در اختیار زائران است تا بتوانند از مبدا وضعیت اسکان خود را مشخص کنند.

فرماندار مشهد در خصوص حوزه نظارت بر بازار گفت: نظارت بر بازار موضوع مهمی است، بنابراین پایگاه‌های مشخصی را در اطراف حرم تعیین کردیم که هم بر قیمت هتل‌ها، مسافرخانه‌ها و اماکن اقامتی و هم از نظر کم‌فروشی، تقلب و گران‌فروشی بر بازار نظارت خواهند کرد .همچنین یک پایگاه نیز در مرکز زائرپذیر غدیر مستقر خواهد شد.

حسینی افزود: ۵۴۰ بازرس از سازمان‌های ذیربط با محوریت تعزیرات در محل‌ها مستقر خواهند شد و بازار را پایش خواهند کرد و در صورت کشف تخلف، در همان محل رسیدگی خواهد شد.

آمادگی‌های گسترده شهرداری مشهد در خدمات‌رسانی

فرماندار مشهد مقدس با اشاره به اینکه شهرداری مشهد یکی از مهم‌ترین کمیته‌های زیربنایی است، گفت: شهرداری در زمینه اسکان اضطراری اقداماتی را در نظر گرفته و سوله‌های بحران، بوستان زائرپذیر غدیر و حتی برخی پارک‌ها برای اسکان زائران آماده شده‌اند.

حسینی افزود: شهرداری ایستگاه‌های استقبال از زائر در ورودی‌ها و پایگاه‌های راهنمای زائر را در سطح شهر فعال کرده است

تأمین امنیت با همکاری ارکان انتظامی و مشارکت مردمی

فرماندار مشهد مقدس با اشاره به اقدامات کارگروه امنیتی و انتظامی گفت: این کارگروه ذیل معاونت امنیتی فرمانداری فعال است و ارکان امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی شهرستان کاملاً آماده‌اند تا مراسم این ایام را تحت پوشش قرار دهند و رصد کنند.

حسینی افزود: ما در این زمینه به مردم نیاز داریم و در صورتی که مورد مشکوکی مشاهده کردند می‌توانند از طریق شماره‌های ۱۱۳ و ۱۱۴ اطلاع‌رسانی کنند تا با اتکا به مردم، امنیت در سطح شهرستان را پایدار نگه داریم.