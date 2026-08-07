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نهضت نوسازی باغات گردو با تکیه بر آموزش، انتقال دانش و باغداران پیشرو در سوادکوه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه از اجرای طرح نوسازی و اصلاح باغات گردو در ۲۶ هکتار از باغهای این شهرستان خبر داد و گفت: استفاده از ۱۰ باغ الگویی در سطح شهرستان، محور اصلی انتقال دانش، ترویج ارقام اصلاحشده و ارتقای بهرهوری باغداران خواهد بود.
عباسعلی پورمند افزود: در راستای توسعه باغداری نوین و افزایش بهرهوری تولید، اصلاح و نوسازی باغات گردوی شهرستان سوادکوه با اجرای طرح جایگزینی ارقام پربازده و مقاوم به سرمازدگی آغاز شده است.
وی با اشاره به ظرفیت بالای تولید گردو در شهرستان گفت: حدود ۹۰۰ هکتار باغ گردو با نزدیک به ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار اصله درخت در سوادکوه وجود دارد که تاکنون ۱۲ هکتار با نهالهای پیوندی و ارقام اصلاحشده توسعه یافته و ۱۴ هکتار نیز در طرح سرشاخهکاری قرار گرفته است.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه افزود: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هکتار از باغات گردوی شهرستان نیازمند اصلاح ارقام هستند. از اینرو ارقام تجاری، پربازده و مقاوم به سرمازدگی همچون چندلر، پدرو، هاوارد، تولاری، لارا و همچنین ارقام گردهافشان ایوارتو، فرانکت، فرنت و روند فرانسه به تدریج جایگزین ارقام قدیمی خواهند شد.