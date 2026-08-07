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معاون استاندار و فرماندار تهران از روند آخرین وضعیت اقدامات مربوط به ایمنسازی و بهسازی راههای روستایی، رفع نقاط حادثهخیز، ساماندهی ابنیه فنی و اجرای مصوبات سفر استاندار تهران به بخش کن بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین خوش اقبال در بازدید از از روند اجرای طرحهای راهداری در محورهای مواصلاتی روستاهای رندان و طالون ، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای حملونقل در مناطق روستایی، اظهار داشت: ارتقای کیفیت راههای ارتباطی، ضمن افزایش ایمنی تردد، نقش مؤثری در توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان روستاها دارد.
وی همچنین با قدردانی از اقدامات اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان تهران، بر تسریع در اجرای پروژههای در دست اقدام، تداوم عملیات ایمنسازی محورهای مواصلاتی و پیگیری مستمر مطالبات اهالی روستاهای رندان و طالون تأکید کرد.فرماندار تهران همچنین در بازدید از طرح ساماندهی محوطه امامزاده قاسم (ع) روستای سنگان بالا در بخش کن، با تأکید بر اهمیت حفظ اماکن مذهبی و ارتقای خدمات به زائران، خواستار تسریع در اجرای پروژه و رفع موانع پیشرو شد.
وی در این بازدید که با همراهی ملکی بخشدار کن، رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان، اعضای شورای اسلامی بخش، شورای اسلامی روستا و دهیار سنگان بالا انجام شد، آخرین وضعیت عملیات اجرایی، میزان پیشرفت فیزیکی و برنامهریزی برای تکمیل پروژه مورد بررسی قرار گرفت.خوشاقبال با اشاره به اهمیت حفظ و ارتقای اماکن مذهبی و تاریخی اظهار داشت: اجرای این پروژه علاوه بر افزایش ایمنی و حفاظت از حریم امامزاده قاسم (ع)، نقش مؤثری در ساماندهی محیط پیرامونی، تکریم زائران و ارتقای سیمای فرهنگی و مذهبی منطقه خواهد داشت.