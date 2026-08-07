به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین خوش اقبال در بازدید از از روند اجرای طرح‌های راهداری در محور‌های مواصلاتی روستا‌های رندان و طالون ، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در مناطق روستایی، اظهار داشت: ارتقای کیفیت راه‌های ارتباطی، ضمن افزایش ایمنی تردد، نقش مؤثری در توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان روستا‌ها دارد.

وی همچنین با قدردانی از اقدامات اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان تهران، بر تسریع در اجرای پروژه‌های در دست اقدام، تداوم عملیات ایمن‌سازی محور‌های مواصلاتی و پیگیری مستمر مطالبات اهالی روستا‌های رندان و طالون تأکید کرد.فرماندار تهران همچنین در بازدید از طرح ساماندهی محوطه امامزاده قاسم (ع) روستای سنگان بالا در بخش کن، با تأکید بر اهمیت حفظ اماکن مذهبی و ارتقای خدمات به زائران، خواستار تسریع در اجرای پروژه و رفع موانع پیش‌رو شد.

وی در این بازدید که با همراهی ملکی بخشدار کن، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان، اعضای شورای اسلامی بخش، شورای اسلامی روستا و دهیار سنگان بالا انجام شد، آخرین وضعیت عملیات اجرایی، میزان پیشرفت فیزیکی و برنامه‌ریزی برای تکمیل پروژه مورد بررسی قرار گرفت. خوش‌اقبال با اشاره به اهمیت حفظ و ارتقای اماکن مذهبی و تاریخی اظهار داشت: اجرای این پروژه علاوه بر افزایش ایمنی و حفاظت از حریم امامزاده قاسم (ع)، نقش مؤثری در ساماندهی محیط پیرامونی، تکریم زائران و ارتقای سیمای فرهنگی و مذهبی منطقه خواهد داشت.