به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال مکس‌لاین ویتبسک بلاروس و بوراک بوسنی در چارچوب مرحله مقدماتی لیگ کنفرانس اروپا، برای میلاد محمدی خاطره خوشی به همراه نداشت.

تیم بوراتس بانیا لوکا در دقیقه ۱۴ به گل نخست بازی دست یافت که هفت دقیقه پس از آن هم میلاد محمدی یک کارت زرد دریافت کرد، میلاد محمدی در شرایطی که تیمش با نتیجه یک بر صفر از بوراتس بانیا لوکا عقب بود، در دقیقه ۳۳ به دلیل گرفتن بازیکن حریف در میانه‌ زمین در زمان ضدحمله، کارت قرمز گرفت تا ویتبسک بلاروس ۱۰ نفره به بازی ادامه بدهد و در نهایت هم نتواند نتیجه را جبران کند.

تیم فوتبال ویتبسک بلاروس با شکست یک بر صفر خارج از خانه مقابل بوراتس بانیا لوکا، حالا باید منتظر بازی برگشت باشد تا این نتیجه را جبران کند و راهی مرحله نهایی پلی‌آف لیگ کنفرانس اروپا شود که البته در بازی آینده مدافع چپ ایرانی خود را دراختیار ندارد.