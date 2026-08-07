مراسم تشییع پیکر ابوالقاسم قاسم زاده، روزنامه نگار پیشکسوت و یادداشت نویس باسابقه روزنامه اطلاعات، صبح امروز ۱۶ مردادماه با حضور وزیر ارشاد و جمعی از اهالی رسانه، چهره‌های فرهنگی و مدیران پیشین و کنونی رسانه در موسسه اطلاعات برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این آیین که از ساعت ۹:۳۰ صبح امروز آغاز شد، همکاران، شاگردان و دوستداران این نویسنده برجسته، با او در محل کار مطبوعاتی اش وداع کردند.

ابوالقاسم قاسم زاده که یادداشت‌های تحلیل سیاسی او با ستون مشهور «محک» در روزنامه اطلاعات شناخته می‌شد، در سن ۷۷ سالگی بر اثر عارضه قلبی دعوت حق را لبیک گفت.

وی علاوه بر سال‌ها فعالیت مستمر در عرصه مطبوعات در دهه شصت نیز مسئولیت‌های کلیدی همچون قائم مقامی ریاست سازمان صدا و سیما و نخستین معاون برون مرزی رسانه ملی را بر عهده داشت و نقش مؤثری در مدیریت رسانه‌ای کشور ایفا کرد.

پیکر این پیشکسوت رسانه پس از وداع همکارانش در موسسه اطلاعات، برای خاکسپاری در قطعه نام آوران بهشت زهرای تهران بدرقه شد.