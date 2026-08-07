رئیس اداره نظارت بر راه‌های اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از پیشرفت عملیات اجرایی طرح ساخت باند دوم محور سامان–تیران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محسن تراکمه گفت: این طرح از سال گذشته وارد مرحله عملیاتی شده و در حال حاضر فعالیت‌های عمرانی در بخش‌های مختلف مسیر در جریان است. وی افزود: طول مسیر پیش‌بینی شده از روستای شوراب‌صغیر تا انتهای حوزه استحفاظی استان، حدود ۱۲ کیلومتر است که در حال حاضر عملیات اجرایی ۴ کیلومتر نخست آن آغاز شده است.

تراکمه گفت: در حال حاضر عملیات خاکبرداری، خاکریزی، ساخت ابنیه فنی و آبراهه‌ها در مسیر در حال انجام است و اجرای عملیات بتن‌ریزی پل‌های بزرگ نیز در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین بر اهمیت همکاری اهالی روستا‌های مسیر، به‌ویژه شوراب‌صغیر و محمدآباد، برای آزادسازی اراضی تأکید کرد و افزود: تأمین به‌موقع اعتبارات و رفع موانع موجود، کلید تسریع در پیشرفت طرح است.