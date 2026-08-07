به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هفته قبل فراخوان نوزدهمین دوره جشنواره جلال آل احمد منتشر شد.

علاقه مندان می‌توانند آثار خود را در چهار گروه داستان بلند و رمان داستان کوتاه نقد ادبی و مستندنگاری تا ۱۵ شهریور به نشانی جلال نقطه کتاب نقطه آی آر ارسال کنند.

این هفته همچنین، کتاب نامیرا به چاپ چهل و چهارم رسید.

اثری از صادق کرمیار که واقعه عاشورا را روایت کرده است.

رونمایی از نسخه قدیمی قرآن کریم در سازمان اسناد و کتابخانه ملی دیگر رویداد هفته قبل بود. قرآنی که به قلم استاد زعفرانی کتابت شده است.

مسابقه‌ای هم در هفته گذشته کلید خورد با عنوان مسابقه داستان کوتاه از تبار پیامبر که با هدف گسترش ادبیات داستانی درباره زندگی رهبر شهید انقلاب و تصمیم‌های سرنوشت ساز ایشان برگزار می‌شود.

رویداد دیگر کتابی در هفته گذشته، رویداد وعده صادق در آینه هنر نام داشت.

علاقه‌مندان تا دهم شهریور مهلت دارند که آثار خود را به این رویداد برسانند.